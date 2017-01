O presidente da República, Michel Temer, nomeou Rui Barbosa de Brito Júnior para o cargo de Diretor de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A nomeação de Temer está publicada na edição desta segunda-feira, dia 23, do Diário Oficial da União (DOU). Foi exonerado do mesmo cargo Margô Gomes de Oliveira Karnikowski.

Veja Também

Comentários