Temer nomeia Antônio Fernandes Costa para presidência da Funai

O presidente Michel Temer decidiu nomear o especialista em saúde indígena Antônio Fernandes Toninho Costa para a presidência da Fundação Nacional do Índio (Funai). O cargo estava sem um comando efetivo desde junho do ano passado, tendo sido ocupado neste período por dois quadros de forma interina.

Antônio Fernandes assumirá o lugar de Agostinho do Nascimento Netto, presidente substituto do órgão desde setembro de 2016. Vinculada ao Ministério da Justiça, a Funai é o órgão indigenista do governo federal, responsável pelos estudos de identificação e demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas.

A nomeação do novo presidente, que é formado em odontologia e especialista em saúde indígena pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), será publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (13). De 2010 a 2012, Antônio Fernandes Costa atuou como coordenador-geral de Monitoramento e Avaliação da Saúde Indígena na Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde.

O novo presidente da Funai também foi assessor técnico de duas comissões parlamentares da Câmara dos Deputados ligadas ao tema e consultor da Organização Pan-americana para Saúde Indígena (2009).

O último funcionário da Casa a ocupar a presidência do órgão, também de forma interina, foi Artur Nobre Mendes, entre junho e setembro do ano passado. Na época, após críticas de representações indígenas, o governo garantiu que não indicaria um militar para o posto.



