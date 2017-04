Temer: No Brasil, estamos abertos aos refugiados sírios

O presidente Michel Temer aproveitou uma homenagem recebida da comunidade libanesa, em São Paulo, para manifestar solidariedade à Síria e reforçar a mensagem de que as portas do Brasil estão abertas a refugiados daquele país.

"Quero expressar aqui uma preocupação com a Síria. Rogo a Deus que iluminem todos aqueles que habitam a Síria, governantes e governados, e as nações do mundo todo, particularmente os integrantes da Organização das Nações Unidas, para que logo tenhamos paz naquele nosso país vizinho e que de alguma maneira tem no Líbano o agasalho para muitos refugiados sírios", afirmou o presidente, em discurso durante jantar em sua homenagem organizado pela comunidade libanesa em São Paulo.

Temer reiterou que o Brasil está aberto a refugiados sírios, repetindo um discurso feito na ONU.

