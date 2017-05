O presidente Michel Temer já está de volta a Brasília neste domingo. Ele viajou no sábado (13) para São Paulo, onde cumpriu agenda privada. Segundo a assessoria da Presidência, Temer chegou hoje à capital federal, passa o dia no Palácio do Jaburu e, por ora, não há previsão de compromisso oficial para este domingo.

