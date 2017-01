Temer manda ministro da Justiça prestar auxílio a RN

O presidente Michel Temer disse, através de sua conta no Twitter, que determinou que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, preste todo auxílio necessário ao governo do Rio Grande do Norte devido à rebelião na penitenciária de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal. Temer também disse que acompanha deste ontem a situação no presídio.

A rebelião em Alcaçuz começou no fim da tarde de sábado (14) e só terminou com a entrada dos batalhões especiais da Polícia Militar no local no início desta manhã, após mais de 14 horas de confronto.

Segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado, ao menos 10 presos foram mortos durante o conflito, mas o número exato só será conhecido após o trabalho de perícia, que foi iniciado depois da retomada do presídio. A rebelião, que tem causas desconhecidas por enquanto, ainda deixou pavilhões destruídos.

Veja Também

Comentários