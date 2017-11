Temer, Maia, Eunício e Gilmar Mendes analisaram semipresidencialismo, diz Padilha

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse não conhecer o teor da minuta que estaria circulando no Congresso Nacional com uma proposta sobre o semipresidencialismo e afirmou que o presidente Michel Temer é publicamente a favor da ideia. "Eu sei que o presidente Michel Temer teve reuniões com o presidente (da Câmara) Rodrigo Maia e com o presidente (do Senado) Eunício Oliveira e com o presidente do TSE, Gilmar Mendes, analisando uma possível proposta de emenda constituição com o semipresidencialismo", afirmou.

Padilha disse ter conhecimento do tema por conversas com o presidente e que Temer é a favor do sistema. "Todo mundo sabe que ele vê com bons olhos a ideia de um semipresidencialismo, não significa dizer que é essa a que você se refere, cujo teor eu não conheço", disse o ministro, ressaltando que o presidente "tem agido como uma espécie de semiparlamentarismo ao dividir as responsabilidades do Poder Executivo com o Congresso.