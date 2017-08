Temer lamenta mortes em naufrágios na Bahia e no Pará e presta solidariedade

O presidente Michel Temer lamentou, em nota e em rede social, as mortes nos naufrágios ocorridos hoje (24), na Bahia, e na terça-feira (22), no Pará. Ele prestou solidariedade às famílias das vítimas.

A nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República informa que a estrutura do governo federal está à disposição para ajudar nas buscas e no apoio aos sobreviventes. Registra ainda que as providências para apurar as causas dos acidentes e punir os responsáveis estão sendo tomadas nas três esferas de governo.

Uma lancha que transportava mais de 100 passageiros virou hoje (24) durante a travessia entre Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e Salvador. Autoridades da Bahia confirmaram que ao menos 23 pessoas morreram no naufrágio. O governador da Bahia, Rui Costa, decretou luto oficial de três dias devido à tragédia.

Na terça-feira (22), uma embarcação naufragou, no Pará, numa região conhecida como Ponte Grande do Xingu, localizada entre os municípios de Senador José Porfírio e Porto de Moz. Chega a 19 o número de mortos no acidente.

Veja a íntegra da nota distribuída hoje pelo Palácio do Planalto:

A Presidência da República lamenta profundamente a perda trágica de dezenas de vidas em acidentes com embarcações no Pará e na Bahia.

O presidente Michel Temer manifesta, neste momento de dor, sua solidariedade às famílias das vítimas e coloca a estrutura do governo federal para ajudar nas buscas e no apoio aos sobreviventes.

As providências para apurar as causas dos acidentes e punir os responsáveis estão sendo tomadas, em todas as três esferas de governo.

Veja Também

Comentários