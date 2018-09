Temer lamenta morte e destaca obras e realizações de Roriz

O presidente Michel Temer usou as redes sociais para prestar homenagem ao ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, que morreu na manhã de hoje (27) no Hospital Brasília. Em mensagem publicada no Twitter, Temer lembrou das obras e realizações de Roriz ao longo dos quatro mandatos no Executivo da capital federal.

“Lamento a morte do ex-governador Joaquim Roriz, que dirigiu o governo do Distrito Federal por quatro vezes e que marcou a vida política da Capital com muitas obras e realizações. Meus sentimentos à sua família”, escreveu Temer no Twitter.

Roriz havia dado entrada no hospital no último dia 24 devido a uma pneumonia. Hoje, às 7h50, ele morreu em consequência de um infarto do miocárdio, como informou o gabinete de sua filha, Liliane Roriz.