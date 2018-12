Temer lamenta morte do ex-presidente da Colômbia Belisário Betancur

Em mensagem no Twitter, o presidente Michel Temer lamentou a morte, ontem (7), do ex-presidente da Colômbia Belisário Betancur, 95 anos. Ele disse que Betancur governou o país e sempre procurou a paz e o diálogo. Temer manifestou condolências à família e ao povo colombiano.



Conservador, Belisário Betancur governou a Colômbia entre 1982 e 1986, um dos períodos mais agitados da história do país devido ao conflito armado. No período, estavam ativas organizações como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o Exército de Libertação Nacional (ELN). Foi o primeiro presidente a convocar ao diálogo as organizações rebeldes.



O presidente Iván Duque também lamentou a morte de Belisário Betancurt, em mensagem no Twitter. "Lamento profundamente a morte de um grande amigo, um grande colombiano, o ex-presidente Belisario Betancur. Seu legado na política, na nossa história, na cultura é um exemplo para todas as gerações futuras".