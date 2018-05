Temer lamenta morte de deputado Rômulo Gouveia, do PSD

Por meio de seu perfil no Twitter, o presidente Michel Temer lamentou a morte do deputado federal Rômulo Gouveia (PSD-PB), destacando a 'capacidade de diálogo' do parlamentar. Gouveia morreu, aos 53 anos, na madrugada deste domingo (13), em Campina Grande (PB), em decorrência de um infarto. Ele havia passado a semana internado por causa de uma infecção urinária.

"Com muita tristeza soube da morte prematura de Rômulo Gouveia. Um parlamentar com experiência e espírito público notáveis. Outra qualidade, a capacidade de diálogo, fará muita falta nos dias atuais. Minhas condolências aos familiares e amigos.", disse Temer no início desta tarde.

Mais cedo, também através do Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), escreveu sobre a morte do parlamentar. "Recebo com tristeza a informação do falecimento do nosso quarto-secretário, deputado Rômulo Gouveia. Meu colega nas últimas duas legislaturas, ele foi um parlamentar incansável na defesa do seu estado, a Paraíba. Minha solidariedade à família", disse Maia.

Governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), decretou luto oficial de três dias em razão da morte do Gouveia. O político foi vereador em Campina Grande, presidente da Câmara Municipal, deputado estadual da Paraíba, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, vice-governador da Paraíba, e atualmente era o quarto secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Quem assume o mandato efetivo na casa é o deputado federal Marcondes Gadelha (PSC-PB), de acordo com a assessoria do parlamentar. Deverá haver eleição suplementar para o cargo do deputado na Mesa Diretora.

O velório de Gouveia acontece na Câmara Municipal de Campina Grande. À noite, o corpo segue para o Cemitério Campo Santo da Paz, também em Campina Grande, onde será velado até as 16h de segunda-feira (14), quando será sepultado. O velório será aberto ao público.