Temer já está no Comando Militar do Leste para reunião sobre operação no Rio

O presidente Michel Temer participa, neste momento, no prédio do Comando Militar do Leste (CML), no centro do Rio, de uma reunião na sala de comando do Estado-Maior, para receber informações sobre atuação das Forças Armadas na segurança do estado do Rio de Janeiro.

Os ministros da Defesa, Raul Jungmann; da Fazenda, Henrique Meirelles; da Justiça, Torquato Jardim; e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, acompanham o presidente. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e o prefeito do Rio, Marcello Crivella, também participam do encontro.

Ainda neste domingo, o presidente vai fazer um sobrevoo na região metropolitana do Rio e depois embarcará de volta para Brasília.

