Temer institui Comitê Interministerial da Política de Juventude

Publicado no Diário Oficial da União de hoje (6) o decreto presidencial que institui o Comitê Interministerial da Política de Juventude (Coijuv), com a função de monitorar permanentemente as políticas públicas do governo federal para a juventude. O Coijuv ficará no âmbito da Secretaria de Governo da Presidência da República.

O decreto, assinado pelo presidente Michel Temer, detalha as competências do comitê para atingir os objetivos. Entre elas está a de elaborar, propor, subsidiar e monitorar iniciativas como a Política Nacional de Juventude, o Fundo Nacional, o Sistema Nacional (Sinajuve) e fazer relatórios com o balanço anual de programas e ações do governo para o setor.

O Coijuv será integrado por 15 membros de 13 ministérios. O Ministério dos Direitos Humanos tem representantes de três secretarias (Política para Mulheres, Direitos da Pessoa com Deficiência e Políticas de Promoção da Igualdade Racial). As reuniões ordinárias ocorrerão mensalmente.

