Temer inicia reunião em que fará balanço de um ano de governo

Começou há pouco, no Palácio do Planalto, a reunião ministerial para balanço de um ano de governo. Coordenada pelo presidente Michel Temer, o encontro abrirá espaço para que representantes de diversas áreas do governo federal falem sobre as principais medidas ao longo primeiro ano do governo Temer.

A expectativa inicial é de que todos ministros falem. No entanto, a assessoria disse que não há um roteiro pré-definido. Caberá ao presidente da República conduzir a reunião dando a palavra a cada uma das autoridades. Mais cedo, o presidente visitou hoje (12) uma agência da Caixa Econômica Federal, em Brasília, para marcar o início do novo ciclo de saques das contas inativas do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Veja Também

Comentários