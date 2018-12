Temer inaugura memorial de seu governo em Itu

O presidente Michel Temer inaugurou hoje (19) o memorial de seu governo na cidade de Itu, no interior paulista. O centro de memória, em que estarão disponíveis para pesquisa itens relativos aos anos de mandato de Temer como presidente da República, ficará sediado na Faculdade de Direito de Itu (Faditu), onde ele foi professor de direito e iniciou sua carreira política.

“Onde melhor localizar meu acervo histórico senão onde minha vida pública teve início? O segundo ponto é a homenagem à cidade. Itu é o berço da República, e eu sou o presidente da República Federativa do Brasil. Nada mais natural e lógico que localizar aqui na cidade de Itu o acervo da minha presidência”, disse Temer na cerimônia de inauguração do centro de memória.

No acervo há mais de 75 mil itens, como peças museológicas, e-mails, cartas, gravações audiovisuais, livros e discursos proferidos por Temer no Brasil e no exterior. As peças começarão a ser transferidas de Brasília para Itu logo após a passagem da faixa presidencial para o presidente eleito, Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro.

Natural de Tietê, o presidente Temer tem uma relação forte com a cidade de Itu. Em 15 de novembro do ano passado, no feriado da Proclamação da República, o presidente transferiu momentaneamente para a cidade paulista a capital do país, em homenagem ao histórico republicano do município. Durante o Império, a cidade abrigou mobilizações do Partido Republicano Paulista, movimento que culminou na Proclamação da República, em 1889.