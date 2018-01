Temer grava participações em programas do SBT

Temer também intensificou o corpo a corpo com líderes evangélicos e pediu ainda que seus ministros ajudem nesse esforço - Fotos: Portal T5

O presidente Michel Temer encontra-se em seu escritório na zona sul de São Paulo. Temer chegou ao local após uma visita aos estúdios do SBT, onde gravou participações nos programas de Silvio Santos e do Ratinho. O pemedebista decidiu aumentar a exposição na TV nas semanas restantes do recesso para tentar ajudar na aprovação da reforma da Previdência, que o governo federal quer por novamente em votação entre os dias 19 e 21 de fevereiro.

Temer também intensificou o corpo a corpo com líderes evangélicos e pediu ainda que seus ministros ajudem nesse esforço. Esta semana, o ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, se reuniu com lideranças empresariais em São Paulo e em Minas Gerais para pedir apoio ao projeto. Nesta tarde, chegou ao escritório de Temer o presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV), José Aníbal. Após os compromissos desta quinta-feira, o presidente deve voltar à Brasília no fim do dia.