Temer fez novamente exames de acompanhamento urológico no Planalto

Mesmo com uma agenda extensa de compromissos nesta terça-feira, 12, o presidente Michel Temer fez hoje novamente exames no Palácio do Planalto como parte do acompanhamento posterior à cirurgia urológica. Segundo auxiliares, o presidente está bem e os exames são de rotina.

Ontem o presidente já havia passado por exames no Palácio do Planalto. Na avaliação de ontem, também de ordem urológica, não foram detectadas anormalidades.

No dia 27 de outubro, Temer realizou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, uma cirurgia para desobstrução da uretra. Na ocasião, o presidente chegou a colocar uma sonda vesical.

Cerca de um mês depois, no dia 24 de novembro, também no Sírio-Libanês, Temer foi submetido a uma angioplastia de três artérias coronárias com implante de stent, um tubo minúsculo, expansível, colocado na artéria para melhorar o fluxo sanguíneo para coração.