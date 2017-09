Temer faz exames de rotina em Hospital de São Paulo

O presidente Michel Temer, que completou 77 anos na semana passada, fez nesta sexta-feira, 29, exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo auxiliares, os exames foram "bons" e o presidente já está em sua residência. Não há confirmação se ele permanece na capital paulista no fim de semana ou se retorna para Brasília.

Nesta semana, o presidente interrompeu a rotina de audiência para uma "escapada" do Palácio do Planalto para fazer uma massagem, pois estava se queixando de dores nas costas. Os exames de hoje, no entanto, não têm relação com o episódio.

Veja Também

Comentários