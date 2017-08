Temer fará reunião ministerial antes de viajar para a China

Na véspera de viajar para a China, o presidente Michel Temer faz hoje (28) reunião ministerial no Palácio do Planalto. A previsão é de que ele fique fora do Brasil durante uma semana e, na reunião, deve passar orientações à equipe para o trabalho nos próximos dias. O encontro está marcado para as 15h30.

Temer deve embarcar para a China amanhã (29) e retornar a Brasília no dia 6 de setembro. No país asiático, ele participará da reunião do Brics, grupo que reúne o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul. A 9ª cúpula do bloco ocorrerá entre 3 e 5 de setembro na cidade chinesa de Xiamen e terá como um dos temas o fortalecimento da cooperação econômica entre os países-membros.

Enquanto Michel Temer estiver fora do Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assume interinamente a presidência da República.

