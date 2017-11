Temer está tranquilo e não vejo indicativo de delação de Geddel, diz Padilha

Questionado sobre se o governo teme uma eventual delação do ex-ministro Geddel Vieira Lima, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse, durante café com jornalistas, que o presidente Michel Temer tem dito que não tem nenhum temor em relação a delações. "Não vejo de parte do ex-ministro Geddel Viera Lima indicador de delação, mas o presidente disse que está absolutamente tranquilo em relação a qualquer tipo de delação", afirmou Padilha nesta quarta-feira, 29.

A Polícia Federal apontou um elo entre supostos pagamentos de propina do Grupo J&F e o bunker dos R$ 51 milhões atribuído ao ex-ministro Geddel Vieira Lima e a seu irmão, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, ambos do PMDB da Bahia. As informações constam de relatório apresentado nesta terça-feira que imputa aos peemedebistas os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Geddel Vieira Lima fazia parte do núcleo próximo do governo e é amigo do presidente Temer e do ministro há mais de 30 anos.