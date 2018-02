Temer está reunido com o governador do Rio no Palácio Guanabra

O presidente Michel Temer chegou ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, às 12h15 deste sábado (17). Ele está acompanhado dos ministros da Fazenda, Henrique Meireles; e da Secretaria-Geral da Presidência República, Moreira Franco.

O helicóptero, com a comitiva presidencial, pousou no campo do Fluminense, que fica ao lado da sede do governo estadual. Eles foram recebidos pelo governador Luiz Fernando Pezão e pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Desde cedo, interventor da segurança no Rio, general Walter Braga Netto, estava reunido com o governador.

Neste momento, o presidente está reunido com o governador e as demais autoridades, no Palácio Guanabara. A reunião servirá para detalhar o decreto publicado ontem (16), oficializando a intervenção federal na área de segurança do estado do Rio e apresentar o general Braga Neto.