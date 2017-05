Temer está reunido com ministros e auxiliares no Planalto

Os ministros do Planalto - Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência e da Secretaria de Governo - juntaram-se à reunião do presidente Michel Temer com auxiliares da área de comunicação para averiguar uma possível resposta à divulgação das informações de que o presidente Temer teria dado aval a "compra do silêncio" do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.

Além de Eliseu Padilha, Moreira Franco e Antonio Imbassahy, estão no gabinete do presidente outros auxiliares e o porta-voz, Alexandre Parola. Segundo fontes, no momento da divulgação da notícia, Temer estava em audiência com governadores do Nordeste. Temer teria ainda nesta quarta-feira, 17, uma agenda com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, mas que não foi realizada, conforme os avisos da assessoria de imprensa do Planalto. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Joesley Batista gravou Temer dando aval para "compra de silêncio" de Cunha.

Veja Também

Comentários