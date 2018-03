Temer está no Palácio do Jaburu, sem compromissos oficiais

O presidente Michel Temer encontra-se no Palácio do Jaburu sem compromissos oficiais, segundo informa a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Ele, porém, costuma receber aliados, ministros e auxiliares fora de agenda nos fins de semana.

Neste sábado, 3, esteve com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, que lhe apresentou o plano de trabalho do Ministério da Justiça após a retirada de estruturas como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário, entre outras, para compor o Ministério da Segurança Pública.