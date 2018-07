Temer está em SP, sem compromissos oficiais na agenda

O presidente Michel Temer deixou por volta das 10h30 desta sexta-feira, 13, a sua residência em São Paulo, no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste. O emedebista está na capital paulista desde o fim da tarde de quinta-feira, 12, mas sem compromissos oficiais. De acordo com a assessoria do Planalto, o presidente tem agenda privada e ainda não há previsão para a retorno dele a Brasília.