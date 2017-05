Temer está em São Paulo, sem compromissos oficiais

O presidente Michel Temer está em sua residência, em Alto de Pinheiros, na capital paulista, na manhã deste sábado. Na agenda, nenhum compromisso oficial.

A movimentação nos arredores da casa de Temer é tranquila. No dia 28 de abril, durante a greve geral, houve quebra-quebra na região após manifestantes entrarem em confronto com a polícia perto da residência do presidente.

Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, não há previsão sobre quando Temer retornará a Brasília.

