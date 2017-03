Temer escolhe Aloysio Nunes para ministério das Relações Exteriores

O anúncio oficial da nomeação do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, como novo ministro das Relações Exteriores, será feito nesta tarde pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola.

Aloysio foi eleito senador em 2010 e em 2014 foi vice na chapa de Aécio Neves para a eleição presidencial. Ele foi um dos nomes indicados por Aécio Neves para comandar o Ministério das Relações Exteriores, pasta que é considerado um feudo do PSDB no governo.

No Senado, Aloysio vinha exercendo a função de líder do governo. Quem assume sua vaga é o suplente Airton Sandoval, do PMDB, o que fará a bancada peemedebista se tornar a maior da Casa, com 22 representantes.

Veja Também

Comentários