Temer entrega título de cidadão a amigo em Itu, interior de SP

O presidente Michel Temer (PMDB) chegou a Itu, interior de São Paulo, nesta quarta-feira (15), sob forte aparato policial para entregar o título de cidadão ituano ao empresário e amigo José Eduardo Bandeira de Mello. Acompanhado do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do ministro Antonio Imbassahy, da Secretaria de Governo,Temer chegou de helicóptero e, após desembarcar no Quartel do Exército, seguiu para o prédio da prefeitura.

Recebido pelo prefeito Guilherme Gazzola (PTB), Temer foi ao gabinete do prefeito e fez um rápido despacho, tornando a cidade, simbolicamente, a capital do país no dia em que se comemora a proclamação da República. Do lado, de fora, com o prédio cercado por forças da Polícia Militar, cerca de 20 manifestantes do PSol e do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região, ligado à Central Única dos Trabalhadores (CUT), levaram faixas de "Fora Temer", aos gritos contra a reforma da Previdência.

Depois de receber o título das mãos do presidente, o homenageado fez discurso louvando o amigo. "Michel Temer mexeu em vespeiros, em marimbondos poderosos, e fez a reforma na Consolidação das Leis do Trabalho, uma carta fascista, cópia da obra de Mussolini", disse. Encerrou o discurso dizendo que Temer "não é político e, sim, um estadista".