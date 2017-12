Temer entrega moradias em Limeira e diz que trabalha para superar dificuldades

Limeira (SP) - Apartamentos no Condomínio Rubi III, do programa Agora, é Avançar, que serão entregues no sábado em solenidade com a presença do presidente Michel Temer e ministro da Secretaria-Geral Moreira Franc - Beth Santos/Secretaria Geral da PR

O presidente Michel Temer entregou hoje (2) 900 unidades habitacionais em Limeira, em São Paulo. Os apartamentos do Condomínio Rubi III foram destinados às famílias que ganham até R$ 1,8 mil, Faixa 1 do Programa do Minha Casa Minha Vida. Cerca de 3,6 mil pessoas serão beneficiadas com os imóveis.

A construção do condomínio em Limeira está dentro do Agora, é Avançar, lançado em novembro deste ano. O programa retomou obras inacabadas por todo o Brasil. Participaram da solenidade o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, que também é coordenador do programa, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e o presidente da Caixa Economica Federal, Gilberto Occhi.

O presidente Michel Temer disse que o governo está trabalhando intensamente para entregar 25 mil casas neste mês. “Nós temos dificuldade no país, mas nós todos, como brasileiros e governantes, estamos trabalhando para superar dificuldades. E para superar dificuldades, é preciso muita fé, a ideia da fé, da harmonia, da paz, da solidariedade e não de brasileiro contra brasileiro, mas de todos juntos”, disse.

“Todas as vezes que acompanho essas entregas me lembro de muitas pessoas, inclusive eu, que logo no início da vida, qual era o principal sonho? Era ter a casa própria. E quando alcançava, a sensação que tinha era que o progresso era inevitável”, ressaltou Temer.

Cerca de R$ 81 milhões foram investidos pelo governo federal na construção. A contrapartida do governo de São Paulo foi R$ 18 milhões. Cada apartamento têm 45,95 metros quadrados, divididos em dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço.

Além dos prédios, foram construídos equipamentos de uso comum, como parque infantil, quadra de esporte e salão de festas. A área também foi toda urbanizada, com pavimentação, drenagem, iluminação e rede de água e esgoto. Os moradores contarão ainda com coleta de lixo e transporte público, de responsabilidade da prefeitura.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também acompanhou o evento e disse que a entrega dos apartamentos é um sinal concreto da ação social do governo federal. “Aqui temos um serviço essencial, que é providenciar moradia, para que todos possam prosperar, crescer e fazer parte desse grande Brasil”, disse.

Outros quatro condomínios residenciais estão sendo construídos em Limeira pelo governo federal. Por meio do Agora, é Avançar também foram liberados recursos para a ampliação do setor de radioterapia da Santa Casa de Misericórdia e para a construção da estação elevatória, interceptor e rede de coleta de esgoto. O investimento total no município é R$ 81,5 milhões.

As obras estão entre os 722 projetos do programa no estado de São Paulo, com previsão de investimento de R$ 16,07 bilhões até o fim do ano que vem. Entre as obras, estão o Rodoanel Norte, a urbanização do entorno das represas Guarapiranga e Bilings, o corredor de ônibus Leste-Oeste de São Bernardo e a dragagem do Porto de Santos. Ainda hoje, o presidente Temer também entrega 896 unidades habitacionais no município paulista de Americana.