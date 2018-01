Temer embarca pra SP e concederá entrevista ao vivo em programa de rádio amanhã

O presidente Michel Temer embarcou, há pouco, para São Paulo. Amanhã, às 8h30, o presidente irá à sede da Rádio Bandeirantes, na capital paulista, onde concede entrevista ao vivo ao programa Jornal Gente, nos estúdios da emissora.

Temer está fazendo uma nova rodada em programas populares para tentar melhorar a fraca aceitação que tem apresentado nas pesquisas de opinião. O presidente quer aproveitar os programas populares e de entrevistas em emissoras de rádio e TV, como um empurrão na tentativa de convencer a população da necessidade da aprovação da reforma da previdência.

Explicando aos ouvintes e telespectadores, às vésperas da reabertura dos trabalhos do Congresso, Temer espera que a população possa ainda pressionar os deputados a apoiarem o governo, aprovando as mudanças. A votação está prevista para o dia 19 de fevereiro.

O Planalto precisa de 308 votos para garantir as mudanças previdenciárias. Mas, hoje, pelas contas do próprio governo, não chega a contabilizar 250.

Ontem à noite, foi ao ar a entrevista gravada por Temer no programa de Amaury Jr. A lista de investidas que o presidente está fazendo em diversos programas de televisão e rádio inclui, hoje, participação, também gravada, no programa Sílvio Santos, no SBT, a partir das 20 horas.

Amanhã, além da entrevista ao vivo à Rádio Bandeirantes, o presidente aparecerá no Programa do Ratinho, às 22h15, participação que foi gravada.