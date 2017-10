Temer elogia pedido de Raquel Dodge para ouví-lo em inquérito da Rodrimar

Em postagem na sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer elogiou a postura da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, por solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para ouví-lo no inquérito relativo a um suposto favorecimento da empresa Rodrimar.

“Responderei aos questionamentos pertinentes ao inquérito, uma vez que tenho total interesse no esclarecimento do assunto. Destaco que a procuradora-geral Raquel Dodge fez o que sempre pedimos. Permitir que pudéssemos nos manifestar previamente no procedimento, respeitando o Estado Democrático de Direito”, afirmou Temer. Na investigação, ele é apontado como suspeito dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Ao elogiar a nova procuradora-geral da República, o presidente fez uma crítica indireta ao antecessor de Raquel Dodge, Rodrigo Janot. “Muito bom que a PGR agora tenha uma nova postura, sem querer parar o Brasil com denúncias vazias e irresponsáveis. É assim que se faz Justiça: com prudência e responsabilidade, ouvindo todas as partes envolvidas”.

Raquel Dodge quer ouvir Temer em inquérito em que ele é suspeito de favorecimento ilegal da empresa Rodrimar S/A por meio da edição do chamado Decreto dos Portos. Segundo a investigação, o pagamento de propina seria a contrapartida da Rodrimar para a edição da medida. O negócio teria sido intermediado pelo ex-assessor especial da Presidência Rodrigo Rocha Loures.

Em nota divulgada hoje, a Presidência da República afirmou que a assinatura do decreto ocorreu após “longo processo de negociação” entre o governo e o setor portuário. “O presidente da República, Michel Temer, responderá aos questionamentos pertinentes ao inquérito. Vale destacar que houve amplo debate com o setor antes da publicação do decreto de renovação das concessões de portos”, disse a nota do Palácio do Planalto.

