Temer elogia escolha de Osmar Terra para Ministério da Cidadania

O presidente Michel Temer elogiou a escolha do presidente eleito Jair Bolsonaro de colocar o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) à frente da nova pasta de Cidadania. Terra foi ministro do Desenvolvimento Social do governo Temer entre 2016 e abril deste ano, quando retornou à Câmara para concorrer a um novo mandato parlamentar, para o qual foi reeleito em outubro.

"Osmar Terra fez um belo trabalho no meu governo. Continuará no governo Bolsonaro. Bela escolha", escreveu Temer em seu perfil pessoal do Twitter. A partir de janeiro, o deputado vai comandar as atribuições atuais da pasta de Desenvolvimento Social e será responsável por agregar as estruturas dos ministérios da Cultura e dos Esportes.

No último fim de semana, o presidente eleito disse que submeterá os programas sociais do governo a auditorias . Osmar Terra disse que, além de dar continuidade ao pente-fino no Bolsa Família, o programa vai garantir a 13ª parcela do benefício a partir do próximo ano.