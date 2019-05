Temer é transferido da PF para sala de Estado-Maior em quartel da PM

Uma sala do Estado-Maior Comando de Policiamento de Choque da PM de São Paulo, na Luz, região do Bom Retiro, foi preparada para receber o presidente Michel Temer. Temer saiu na tarde desta segunda-feira, 13, de carro da Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Estado, na Lapa, zona oeste, e, antes de ser transferido para a sala do Estado-Maior, parou no Instituto Médico-Legal (IML), em Cerqueira César, onde fará exame de corpo de delito.

O deslocamento foi determinado pela juíza Caroline Figueiredo, da 7.ª Vara Criminal Federal do Rio, na Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato que atribui a ele o papel de líder de organização criminosa que teria desviado, em 30 anos de atuação, pelo menos R$ 1,8 bilhão. Temer está preso desde a tarde de quinta-feira, 9, quando se entregou à PF.