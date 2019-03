Temer é preso pela Lava-Jato no RJ

O ex-presidente Michel Temer foi preso na manhã desta quinta-feira (21) em fase da Operação Lava-Jato. O mandato foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e diz respeito à delação do engenheiro José Antunes Sobrinho, proprietário da Engevix, que tinha contratos com usina Angra 3.

Além de Temer, também há mandato expedido contra Moreira Franco, ex-ministro, que não encontrado. De acordo com o G1, a operação deveria ter acontecido nas primeiras horas da manhã, porém, o ex-presidente não foi encontrado.

Uma coletiva de imprensa foi agendada pela Polícia Federal com mais detalhes.