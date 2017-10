Temer e ministros são notificados de leitura do parecer da denúncia

O presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-geral da presidência) foram notificados na tarde desta terça-feira, 24, da leitura do parecer da denúncia por obstrução de justiça e organização criminosa.

O documento foi levado ao Palácio do Planalto pelo deputado Fernando Giacobo (PR-PR), que é primeiro-secretário da Câmara. Giacobo foi ao Planalto assim que a segunda secretária da Casa, Mariana Carvalho (PSDB-RO), leu o parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) que pede o arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

Giacobo teve que aguardar a chegada do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, que assinou a documentação. A notificação do ministro Moreira foi assinada às 15h30, a de Temer e Padilha, às 15h31 e 15h32 respectivamente.

Na saída, Giacobo afirmou que o texto informa que o parecer votado na CCJ deve ser apreciado amanhã no Plenário da Câmara a partir das 9 horas. O deputado disse acreditar que haverá quórum na Casa para iniciar a votação e que, "se Deus quiser", esse capítulo será encerrado amanhã. "Espero que essa seja última (vez que vem notificar o presidente) e que se passe esse capítulo para que a gente possa colocar o Brasil pra frente", disse.