Temer e ministros discutem medidas para situação de venezuelanos em Roraima

Temer afirmou ainda que, se não foram tomadas medidas, os problemas da migração serão estendidos para outros estados - Foto: Jornal do Comércio / UOL

Após visitar Roraima durante o Carnaval, o presidente Michel Temer está reunido com ministros no Palácio da Alvorada para discutir medidas relativas à imigração de venezuelanos e a situação do estado. Na segunda-feira (12), Temer esteve em Boa Vista e anunciou que o governo vai editar entre hoje (14) e amanhã (15) uma medida provisória para criar um grupo responsável por coordenar assuntos relacionados à migração dos venezuelanos.

Temer explicou que o comitê que será criado terá participação da União e do estado, sem gerar interferência nas “questões internas de Roraima”. O presidente acrescentou que “não faltarão recursos para solucionar a questão”, tanto no aspecto humanitário quanto para resolver problemas locais criados após a entrada de um grande número de imigrantes. “Não descansarei enquanto não resolver os problemas de Roraima”, disse.

Temer afirmou ainda que, se não foram tomadas medidas, os problemas da migração serão estendidos para outros estados.

Para fugir da crise política e econômica na Venezuela, diariamente imigrantes ingressam no Brasil pela fronteira com Roraima. A prefeitura de Boa Vista estima que cerca de 40 mil venezuelanos tenham entrado na cidade. O número corresponde a mais de 10% da população local, de cerca de 330 mil habitantes.

Participam da reunião no Palácio da Alvorada os ministros da Justiça, Torquato Jardim; da Defesa, Raul Jungmann; do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Etchegoyen; e da Casa Civil, Alexandre Padilha.