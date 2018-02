Temer é 'elegível' e tem todas as condições de disputar reeleição, diz Marun

A avaliação é de que o presidente deu uma sinalização forte nesse sentido ao autorizar intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, em uma tentativa de adotar uma pauta popular - Foto: Jornal do Comércio / UOL

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB), afirmou nesta quarta-feira, 21, que o presidente Michel Temer é "elegível" e tem todas as condições de disputar reeleição neste ano. Ele afirmou, porém, que, hoje, a decisão de Temer é clara no sentido de não disputar.

"Veja bem, o presidente é elegível, não é inelegível. É claro que, se ele vier no futuro a cogitar da possibilidade de disputar a eleição, ele tem condições de fazê-lo, mas hoje a posição do presidente é clara no sentido de não disputar as eleições", declarou Marun em entrevista na Câmara.

Nos últimos dias, lideranças da base aliada passaram a dar como certa a candidatura de Temer à reeleição. A avaliação é de que o presidente deu uma sinalização forte nesse sentido ao autorizar intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, em uma tentativa de adotar uma pauta popular.