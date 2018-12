Temer diz ser "impossível qualquer isolacionismo político, econômico"

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Michel Temer afirmou hoje (17) que é impossível aplicar qualquer isolacionismo político ou econômico nos dias de hoje. Em discurso durante assinatura de autorização de novos leilões para exploração de petróleo, ele afirmou que “colocou o Brasil para o século 21” ao abrir o país para a iniciativa privada nacional e estrangeira.

“Quando digo que colocamos o Brasil no século 21, é porque abrimos o Brasil para a iniciativa privada, não só nacional, mas também internacional. No fenômeno da globalização, seria impossível qualquer isolacionismo de natureza política, econômica. E é por isso que nós temos falado ao longo do tempo do multilateralismo, a ideia da universalização das nossas relações em todos os campos. E isto tem dado resultado”, disse Temer em discurso.

Na cerimônia, foram assinados três contratos da 4ª rodada e quatro contratos da 5ª rodada do pré-sal. As duas licitações somadas renderam cerca de R$ 10 bilhões em bônus de assinatura e R$ 1,74 milhão de compromissos em investimentos exploratórios mínimos.

O presidente destacou o desempenho do setor de petróleo e gás no crescimento nacional. “São setores estratégicos para o país. Quando ouço que estamos ombreando com países do Oriente Médio [na produção de petróleo] eu vejo o quanto o Brasil cresceu”, disse.