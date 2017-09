Temer diz que leilão de usinas da Cemig mostra resgate da confiança no Brasil

Após o leilão de quatro usinas hidrelétricas operadas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) alcançar um valor acima do mínimo previsto pelo edital, o presidente Michel Temer usou, hoje (27), o Twitter para comemorar o negócio. Na avaliação do presidente, o leilão mostra que houve um resgate da confiança no Brasil.

O governo federal arrecadou R$ 12,13 bilhões com o leilão e o valor mínimo previsto pelo edital era de R$ 11 bilhões.

“Nós resgatamos definitivamente a confiança do mundo no Brasil. Leilão das usinas da Cemig rendeu R$ 12,13 bilhões, acima da expectativa do mercado”, registrou Temer na rede social.

O leilão foi realizado na Brasil, Bolsa, Balcão (B3), antiga BM&F Bovespa, na capital paulista. O primeiro lote, da Hidrelétrica de São Simão, em Goiás e Minas Gerais, foi arrematado pelo grupo chinês Spic Pacif Energy PTY, única proposta oferecida, por R$ 7,18 bilhões, ágio de 6,51%.

Venceu a disputa pelo segundo lote, referente à Hidrelétrica Jaguara, em Minas Gerais e São Paulo, o Consórcio Engie Brasil Minas Geração, por R$ 2,17 bilhões, ágio de 13,59%. O Consórcio Engie também arrematou o terceiro lote, da hidrelétrica de Miranda, Minas Gerais, por R$ 1,36 bilhão, ágio de 22,42%.

O último lote, de Volta Grande, em Minas Gerais e São Paulo, foi arrematado pela Enel Brasil S.A., com ágio de 9,84% e valor de R$ 1,4 bilhão. Todos os contratos têm prazo de 30 anos.

O montante arrecadado será usado pelo governo para tentar fechar as contas deste ano, com o déficit previsto de R$ 159 bilhões.

