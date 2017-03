Temer diz que espera contar com apoio de 'companheiros da Paraíba' no Congresso

O presidente Michel Temer (PMDB) usou a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para melhorias na BR-230 em Campina Grande, na Paraíba, para novamente pedir apoio ao governo federal no Congresso Nacional. Tanto o presidente quanto os ministros encampam uma campanha para aprovar a reforma da previdência na Câmara e no Senado.

O peemedebista repetiu, como tem feito em outros discursos, que não governa sozinho e que precisa dos parlamentares. "Espero contar com o apoio extra dos companheiros da Paraíba no Congresso Nacional porque o presidente, eu digo isso, eu não governo sozinho. O presidente governa bem se tiver o apoio do Congresso Nacional", afirmou.

Citando parlamentares e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo, Temer disse que a Paraíba sempre foi capaz de apresentar "grandes nomes" no cenário nacional. Na cerimônia, o senador paraibano Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) discursou em forte tom de apoio ao governo.

Temer disse que avanços foram possíveis em seu governo porque contou com apoio de deputados e senadores e que "pouco a pouco" está ganhando o aplauso do povo brasileiro. No final do discurso, Temer pediu um aplauso ao governo federal e aos seus ministros. No evento, também discursaram os ministros Bruno Araújo (Cidades) e Maurício Quintella (Transportes).

Economia

O presidente afirmou ainda que seu governo está começando a melhorar "um pouco" a economia e destacou o setor da construção civil na geração de empregos imediatos. Antes da cerimônia, Temer visitou as obras do Complexo Aluízio Campos, em Campina Grande, onde estão sendo construídas 4,1 mil unidades do programa Minha Casa, Minha Vida.

Ele destacou que as obras, além de ajudar pessoas com dificuldades financeiras a terem uma moradia, incentivam o emprego. E ainda prometeu que mais obras vão ser realizadas na Paraíba para garantir a manutenção dos trabalhos formais. "A construção civil é de emprego rápido, imediato. Por isso anunciamos 600 mil novas casas neste ano, já está no orçamento", salientou.

Veja Também

Comentários