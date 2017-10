Temer diz que é uma honra participar da história do Círio de Nazaré

Antes mesmo de desembarcar em Belém, o presidente Michel Temer usou as redes sociais para destacar a sua visita à festa religiosa do Círio de Nazaré, na qual será "testemunha" de um protocolo de intenções de doação de um terreno da União para a Igreja. "Farei a doação de imóvel da União para a Basílica de Nossa Senhora ampliar sua área. Com o novo espaço, a Arquidiocese terá mais espaço para acolher os romeiros e realizar as atividades da igreja ao longo do ano", escreveu.

"Agora, a corda que sustenta a fé na padroeira terá mais espaço para receber e proteger os mais de 2 milhões de fiéis. É uma honra pra mim poder acrescentar mais um capítulo à linda história do Círio de Nazaré. Que a Nossa Senhora de Nazaré proteja o Brasil!", concluiu o presidente.

Temer desembarca na capital paraense por volta das 10h30 desta quinta-feira, 5, para participar da cerimônia de assinatura de um protocolo de intenções que será firmado pelos ministros Dyogo Oliveira (Planejamento) e Raul Jungmann (Defesa), com o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, para destinar à Arquidiocese de Belém uma área de 10,8 mil metros quadrados, no bairro de Nazaré.

No terreno será construído o Centro Social e Cultural de Nazaré. Atualmente a área é ocupada pelo Comando do Exército que a devolverá o imóvel à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em até 30 dias. A Arquidiocese de Belém deverá apresentar um projeto para uso da área, que será analisado pela SPU num prazo de até três meses. A igreja foi dona do terreno até 1849, ano em que a área foi doada à União.

Dependendo das atividades e serviços sociais e culturais que serão desenvolvidos no local, a SPU definirá se a referida área será doada ou cedida à Arquidiocese de Belém. No local, a Arquidiocese planeja erguer um centro de eventos com alojamentos para a acolhida dos romeiros.

A cerimônia contará ainda com a presença de outros ministros como a Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que com o evento também fará um gesto político em sua base eleitoral. Segundo fontes do Planalto, a vinda de Temer também é um sinal de prestígio aos peemedebistas do Pará.

Helder fará um discurso no evento e deve destacar o seu esforço em conseguir atender a uma reivindicação feita por mais de 20 anos.

Círio

O Círio de Nazaré é o maior evento da fé cristã no mundo, reunindo cerca de 2 milhões de pessoas em Belém e atraindo uma multidão maior a cada ano. Com 224 anos, o Círio é considerado Patrimônio Cultural e Imaterial do Povo Paraense pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan). A Unesco, ligada às Nações Unidas, reconheceu o evento como Patrimônio Cultural da Humanidade. Neste ano, a expectativa é de que o Círio injete cerca de R$ 100 milhões de reais na economia paraense.

