Temer diz que delações da JBS atentam contra seu 'vocabulário' e 'inteligência'

O presidente Michel Temer afirmou que a delação da JBS atentou contra "o seu "vocabulário" e a sua "inteligência". Essa foi uma das críticas feitas pelo peemedebista em seu segundo pronunciamento após o início da crise política provocada pelos depoimentos à Justiça de executivos da multinacional brasileira.

Ao mencionar as inconsistências entre a delação e o áudio que comprovaria as denúncias do sócio da empresa, Joesley Batista, Temer diz que houve falso testemunho à Justiça. E completa: "Chegam ao desplante de me atribuir frases, falas ou senhas ou palavras chulas que jamais cometeria. Atentam contra o meu vocabulário e a minha inteligência."

