Temer diz que conversa com Velloso continua nos próximos dias

O porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, afirmou nesta noite, 14, que o presidente recebeu em audiência na tarde desta terça-feira, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Velloso. O ex-ministro é um dos cotados para a vaga no Ministério da Justiça. "O presidente seguirá conversando com o antigo amigo e ex-ministro nos próximos dias", afirmou.

Velloso esteve no Planalto com o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves (MG), que defende o nome do ex-ministro para a Justiça. Na semana passada, em entrevista ao Broadcast Político, questionado se aceitaria o convite, caso efetivamente seja feito por Temer, o ex-presidente do STF esquivou-se: "Sobre esse aspecto, não devo me manifestar. Não seria muito ético dizer se aceito ou não, nem sondado fui", disse na ocasião.

Na entrevista, Velloso disse ainda que nenhum titular da pasta poderá ser "entrave" para a Operação Lava Jato. "De jeito nenhum (um ministro vai barrar a operação)", afirmou. "A Lava Jato está passando a limpo o Brasil. Tem o apoio da sociedade brasileira e da mídia séria", completou.

Segundo relatos, Temer consultou Velloso sobre nomes até então de fora para comandar a Justiça. Não conversaram sobre o criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que em entrevista ao Estado, revelou ter declinado o convite do presidente para o cargo nem sobre o deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG).

Pacheco teria perdido força no Palácio do Planalto para comandar o ministério após a divulgação de um vídeo no qual tecia críticas ao poder de investigação do Ministério Público.

No encontro, o presidente deu sinais que pretende definir o nome para a Justiça até a próxima semana. Foi feita uma avaliação sobre o perfil que tem de ter o ministro. O convite para o encontro de ambos, de cerca de uma hora esta tarde, partiu do próprio presidente. Ele telefonou ontem à noite para Velloso, que estava em Belo Horizonte (MG), para convidá-lo para conversar.

