Temer diz não ter preocupação com lava jato

O presidente Michel Temer afirmou ter preocupação "zero" com a Operação Lava Jato. "Zero, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu sempre digo 'Vamos deixar a Lava Jato trabalhar em paz, vamos deixar o Ministério Público MPcumprir seu papel, o Judiciário cumprir seu papel e vamos continuar trabalhando/MP", afirmou o presidente em entrevista exibida na noite de ontem no Programa do Ratinho, do SBT.

No início do mês, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte, autorizou o pedido de investigação de oito ministros do governo. Por enquanto nenhum deles deixou seus cargos, já que Temer adotou como critério, primeiramente, o afastamento provisório em caso de denúncia e o definitivo se o ministro virar réu.

A entrevista com o presidente tratou também das reformas trabalhista e da Previdência Social. O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, foi ao Palácio do Planalto na quarta-feira para gravar a conversa.

A participação de Temer em programas do canal - o presidente já concedeu entrevista ao jornalista Kennedy Alencar - foi combinada com o próprio dono da emissora, o apresentador Silvio Santos, em encontro intermediado pelo cabeleireiro Robson Jassa e por Ratinho. O presidente, então, pediu a ajuda do empresário para "desmistificar" o que o governo chama de "mentiras" sobre a reforma da Previdência. Após jantar entre Temer e Silvio, o SBT MPpassou a exibir inserções sobre a reforma nos intervalos comerciais.

