Temer diz a Pedro Chaves que governo já admite flexibilizar Reforma da Previdência

Saiba Mais CPI DA PREVIDÊNCIA Senador Pedro Chaves vai assinar pedido para criação da CPI da Previdência

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) participou nesta terça-feira (21), no Palácio do Planalto, em Brasília, de uma reunião de líderes dos partidos que compõem à base de sustentação do governo no Congresso com o presidente Michel Temer. O encontro foi promovido pela Presidência da República, para discutir a Reforma da Previdência.



“Dissemos ao presidente que do jeito que a PEC está ela não passa no Senado. São necessárias alterações para garantir direitos e contemplar categorias que seriam muito prejudicadas caso as mudanças fossem aprovadas do jeito que estão. Ele concordou com a tese e admitiu que o governo está disposto a flexibilizar a proposta, especialmente em pontos como a aposentadoria dos professores, das mulheres e dos trabalhadores rurais, desde que a espinha dorsal do projeto não seja alterada”, revelou



De acordo com o senador, ficou acertado que os deputados que compõem à Comissão Especial que analisa a PEC na Câmara introduzirão as mudanças, a serem submetidas ao Plenário. “Caso o projeto seja aprovado na Câmara será enviado ao Senado, onde teremos também a oportunidade de fazer uma análise minuciosa de cada ponto”, explicou Pedro Chaves.



O senador sul-mato-grossense, que assinou requerimento solicitando a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, acredita que a CPI não deverá trazer nenhum embaraço à tramitação da PEC.



“O próprio presidente Temer se diz a favor da CPI porque, através das investigações, vai ser possível comprovar a necessidade da Reforma, em função das dificuldades de caixa porque passa a Previdência, que , segundo ele, apresenta um déficit sistemático e crônico”, disse.

Veja Também

Comentários