Temer discute com Maia e Eunício pauta econômica de votações urgentes

O presidente Michel Temer discutiu neste domingo com ministros e com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), a pauta econômica de votações urgentes do governo no Congresso. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto e durou cerca de quatro horas.

Temer quis sondar com quantos votos pode contar para aprovar a reforma da Previdência, depois de enterrar a denúncia contra ele por corrupção passiva na Câmara. Ele também debateu pontos da reforma tributária, especificamente uma simplificação do PIS/Cofins, e as próximas votações de medidas provisórias enviadas ao Congresso, como o Refis.

"O presidente pediu trabalho e empenho para que possamos cumprir a agenda econômica", disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. "Debatemos a questão da Previdência e queremos avançar na simplificação tributária."

A reunião terminou às 15h25 e não estava prevista na agenda. O encontro serviu para que o governo pudesse esboçar um cronograma de votações. Participaram os ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Antônio Imbassahy (Governo).

O encontro foi convocado porque o presidente viaja nesta segunda-feira (7) para São Paulo, onde assinará acordo com a prefeitura da capital paulista para sanar uma disputa judicial que se arrasta há cerca de 60 anos pela posse do terreno do aeroporto Campo de Marte. Nem os ministros nem os parlamentares deram declarações oficiais.

Após o encerramento, Temer ficou reunido no gabinete presidencial com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por alguns minutos e depois deixou o Palácio. As visitas públicas ao Planalto ficaram suspensas por causa da presença das autoridades.

