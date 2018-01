Temer deve ir para Palácio do Planalto à tarde para despachos internos

Temer passou o primeiro dia do ano no Jaburu, de repouso, conforme orientação médica - Foto: Revista Veja

O presidente Michel Temer permanece na manhã desta terça-feira, dia , no Palácio do Jaburu, onde reside, e só deve ir para o Palácio do Planalto à tarde, para cumprir agenda de despachos internos.

Temer passou o primeiro dia do ano no Jaburu, de repouso, conforme orientação médica. De acordo com fontes, o presidente teve constatada uma infecção urinária considerada normal por causa de cirurgia e tratamento na uretra a que foi submetido - e está usando antibióticos.

A assessoria do Planalto disse na manhã desta terça, entretanto, que não tem informação sobre infecção e que o presidente continua em recuperação da cirurgia realizada, com os procedimentos pós-operatórios normais indicados.