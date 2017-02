Temer deve enviar manifestação ao STF amanhã cedo para encerrar "novela" Moreira

O prazo de 24 horas para que o presidente Michel Temer se manifeste ao Supremo Tribunal Federal (STF) deve ser cumprido logo nas primeiras horas desta sexta-feira (10), de acordo com auxiliares do presidente. Fontes do Planalto informam que a decisão de Celso de Mello era de certa forma "esperada" e a resposta de Temer à Suprema Corte já estava praticamente "pronta". O ideal para o governo é tentar encerrar o caso o quanto antes para acabar com a "novela" em torno da nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência.

Essa quinta-feira foi um dia de desgaste para o Planalto com a "guerra de liminares". O presidente, fora de costume e gripado, foi para casa mais cedo e também descansou na hora do almoço.

A advogada-geral da União, Grace Mendonça, que é a responsável por cuidar do caso esteve hoje com o ministro do STF. Mello havia dito que decidiria "no máximo" até esta sexta-feira (10) sobre dois mandados de segurança impetrados por partidos políticos para barrar a nomeação de Moreira Franco.

O governo sabia que poderia enfrentar contestações com a concessão do status de ministro a Moreira, mas não esperava que fosse se envolver em uma nova "turbulência política". (Carla Araújo e Tânia Monteiro)

