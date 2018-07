Temer destaca legado de Nelson Mandela no combate à injustiça

Marcello Casal Jr/Arquivvo Agência Brasil/Agência Brasil

No dia em que se celebra o centenário de Nelson Mandela, um dos maiores líderes do século 20, o presidente Michel Temer lembrou o exemplo do africano no combate à injustiça, à intolerância e à opressão. Em mensagem hoje (18), no Twitter, Temer registrou que a luta de Mandela é fonte de inspiração.

“Celebramos hoje os 100 anos de Nelson Mandela. Suas contribuições continuam como exemplo para nortear o combate à injustiça, à intolerância e à opressão. Sua luta é inspiração a todos e muitas vidas foram salvas pela renúncia ao ódio”, escreveu o presidente em sua conta na rede social.

A Agência Brasil publicou hoje um especial sobre a vida e o legado do Nelson Mandela. Por sua contribuição à luta antirracista, o 18 de julho foi transformado pelas Nações Unidas no Mandela´s Day, o Dia Internacional Nelson Mandela – pela liberdade, justiça e democracia, uma forma de lembrar a dedicação e seus serviços à humanidade, com forte atuação também no enfrentamento ao vírus HIV e na mediação de conflitos.