Temer destaca importância das Forças Armadas no trabalho de fronteiras

O presidente Michel Temer fez na tarde desta quinta-feira, 6, um rápido discurso em cerimônia de promoção de oficiais-generais das Forças Armadas, no Palácio do Planalto, e destacou a importância do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não só para o Brasil, mas também para outros países pelo trabalho realizado nas fronteiras. "Vemos afirmar-se o valor dos militares brasileiros também em ações de apoio aos nossos compatriotas, nos mais variados rincões".

Ele destacou que em viagens que fez pelo País pode observar o trabalho "extraordinário" que é feito junto às fronteiras brasileiras. "Também pude observar a grande função social e cívica".

Temer disse ainda que as Forças Armadas nesses locais "mais remotos" representam a presença do Estado. "O valor de nossas Forças Armadas se afirma aqui no Brasil, mas também no exterior em operações humanitárias", disse.

Promoção

A cerimônia de hoje promoveu 61 oficiais-generais, sendo 12 da Marinha, 30 do Exército e 19 da Aeronáutica. A promoção é a primeira de 2017. Por ano acontecem três eventos para elevar a patente dos oficiais. Temer estava acompanhado da primeira-dama Marcela e dos ministros Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), Raul Jungmann (Defesa) e Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Insitucional).

