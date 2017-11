Temer destaca em Porto Velho acordo com prefeitos para liberação de recursos

O presidente Michel Temer aproveitou a inauguração de um hospital em Porto Velho para destacar o acordo que firmou na quarta-feira, 2, à noite com prefeitos em Brasília de liberar R$ 2 bilhões em dezembro para os municípios. A estratégia faz parte da articulação pela aprovação da reforma da Previdência, já que o governo conta com a ajuda de prefeitos e vereadores para sensibilizar as bancadas em busca dos 308 votos. "Esses R$ 2 bilhões darão tranquilidade aos municípios para fechar as contas de fim de ano", disse o presidente.

Ele lembrou ainda que o governo reconhece as dificuldades dos Estados e municípios e editou uma MP no fim do ano passado dividindo com os entes a multa da repatriação.

Na quarta-feira, após reunião com Temer, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, disse que o presidente e ministros da área econômica se comprometeram, ainda a voltar a discutir um novo extra para os municípios. "O presidente foi sensível. A área econômica é que não concordava com o repasse", disse o presidente da CNM.

A liberação do dinheiro hoje confirmada por Temer será feita por medida provisória e terá os mesmos critérios dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Antes do encontro, os prefeitos avisaram que poderiam pressionar os deputados a votar a reforma previdenciária em troca de socorro para os municípios.

Aeroporto

No evento, no qual seis deputados da bancada de Rondônia fizeram discurso, Temer disse ainda que o compromisso do governo com a Região Norte "é inequívoco" e afirmou que a licitação para ampliação do aeroporto de Porto Velho foi concluída. "Está definido que vamos ampliar e melhorar o aeroporto desta capital", disse.