Temer despacha no Planalto depois de chegar de viagem à China

O presidente Michel Temer desembarcou hoje (6) em Brasília após viagem de seis dias à China e já retomou a agenda de trabalho no Palácio do Planalto. O primeiro compromisso foi uma reunião com o ministro da Justiça, Torquato Jardim.

Temer chegou a Brasília por volta de 5h30 e por volta das 9h30 chegou ao Planalto. Pela manhã, o presidente também despachou com assessores. Não há compromissos definidos na agenda para a tarde.

Na viagem à China, Temer fez uma visita de Estado e participou da reunião de Cúpula do Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No país, o presidente assinou acordos internacionais com o governo chinês, se reuniu com empresários e buscou atrair investimentos para o Brasil. Temer apresentou o programa de concessões e privatizações, anunciado no dia 23 de agosto pelo governo brasileiro.

Durante a reunião do Brics, Michel Temer defendeu a facilitação do comércio entre os países integrantes do grupo e disse que o Brasil está trabalhando para a abertura de um escritório do Novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do Brics, no país.

